Belediye Kütahyaspor Yeni Otobüsüne Kavuştu

Spor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Belediye Kütahyaspor, yıllardır beklediği takım otobüsüne kavuştu.

Vali Musa Işın'ın girişimleri sonucunda kulübe kazandırılan otobüs, Dumlupınar Stadında Zafer Kupası maçı öncesinde teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kütahya'ya gönderilen Atlı Polis Birliği'nin eşlik ettiği takım otobüsü şehir merkezinde gerçekleştirdiği tur ile tanıtıldı.

Vali Musa Işın, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve taraftarlar, Kütahya Valiliği önünden hareket eden otobüse binerek Atatürk Bulvarı, boyunca halkı selamladı.

Belediye Kütahyaspor'un Zafer Kupası maçı için Uşakspor ile karşılaşacağı Dumlupınar Stadyumu'na taraftarın oluşturduğu meşale koridorunun arasından geçerek giriş yapan otobüsün anahtarı, burada Vali Işın tarafından Kulüp Başkanı Osman Altınkaya'ya teslim edildi.

Vali Işın, otobüsün kulübe hayırlı olmasını dileyerek, sporculara yeni sezonda başarılar temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Altınkaya ise, Belediye Kütahyaspor'a verilen bu destekten dolayı Vali Işın ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA