Benhur Keser, Erzurumspor'a veda etti - Son Dakika
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Benhur Keser, Erzurumspor'a veda etti

Benhur Keser, Erzurumspor\'a veda etti
22.06.2026 16:01
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Süper Lig'e yükselmede kilit rol oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser, sözleşmesinin sona ermesiyle Erzurumspor FK'dan ayrıldı. 35 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Erzurumspor FK'nın Süper Lig'e yükseldiği şampiyonluk sezonunda önemli rol oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser, mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadroya katılan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla Erzurumspor camiasına teşekkür etti. 2025-2026 sezonunda Erzurumspor FK formasıyla ligde 35 karşılaşmada görev yapan Benhur Keser, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 2 bin 407 dakika sahada kalan başarılı oyuncu, sezon boyunca 9 sarı kart gördü. Mavi-beyazlı ekibin 1. Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Keser, ortaya koyduğu mücadeleyle taraftarların da sevgisini kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen Benhur Keser, 104 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Şampiyonluk sezonunun en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen tecrübeli futbolcu, performansı ve sahadaki mücadeleci kimliğiyle Erzurumspor taraftarlarının gönlünde taht kurdu.

"Bir Dadaş Gibi mücadele etmenin gururunu yaşadım"

Keser paylaştığı veda mesajında,"Sevgili Erzurumspor Ailem, Erzurumspor forması giymek, bu ailenin bir parçası olmak ve şampiyonluk yaşayarak bu şehri tekrar ait olduğu Süper Lig'e taşımak hayatımın en özel sezonlarından birisiydi. Erzurumspor formasını taşırken, sezon başında söz verdiğim gibi 'Bir Dadaş Gibi' mücadele etmenin gururunu yaşadım. Geçirdiğimiz bu güzel sezonda benim için emek veren herkese; yöneticilerimize, hocalarıma, teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve bu kulübün görünmeyen tüm kahramanlarına çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkür, içeride dışarıda her zaman yanımızda olan muhteşem taraftarımıza... Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman en özel yerde olacak" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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