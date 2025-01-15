Benhur Keser Esenler Erokspor'a Kiralandı

Çaykur Rizespor, futbolcusu Benhur Keser'i Esenler Erokspor'a kiraladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza yeni mücadelesinde sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.
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