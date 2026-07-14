Beren Su Acar Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beren Su Acar Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

14.07.2026 11:12
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14 yaşındaki boksör Beren Su Acar, Avrupa 15 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ordu'da 6 yıl önce boksa başlayan 14 yaşındaki Beren Su Acar, Trabzon'da düzenlenecek Avrupa 15 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Daha önce güreşle uğraşan babasının boksa yönlendirdiği Beren Su, küçük yaşta başladığı bu branşta çeşitli dereceler elde etti.

Türkiye üçüncülüğünün yanı sıra ???????Kayseri'de 20-28 Haziran'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu, Trabzon'da 14-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Beren Su Acar, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl güreşle uğraşan babasının yönlendirmesiyle boksa başladığını söyledi.

Kentte 8 yaşındayken adım attığı bu branşı severek yaptığını belirten Beren Su Acar, ilk dönemlerde babasının desteği ve antrenörlerinin gözetiminde yoğun şekilde çalışarak kendisini geliştirdiğini anlattı.

Beren Su Acar, Bayburt'ta ilk kez katıldığı ulusal müsabakada üçüncülük elde ettiğini ifade ederek, "Kayseri'de 52 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonası için iyi bir süreç geçiriyorum. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Daha sonra kampa gideceğim. İlimi ve ülkemi temsil ederek döneceğim inşallah. Şampiyon olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"Altın madalya bekliyoruz"

Antrenör İsmail Uykur ise 14 yıllık mesleğinde Beren Su Acar gibi birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini belirtti.

Beren Su'nun küçük yaşta bu spora başladığına işaret eden Uykur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcumuzu babası ve ailesinin desteğiyle bu branşta ilerlettik. Sadece antrenörün çabasıyla değil, ailenin desteklemesi bizim için çok önemli. Bu şekilde başarıya daha hızlı ulaşıyoruz. Ekim ayındaki Avrupa şampiyonasında ondan derece bekliyoruz. Çünkü çok iyi bir çalışma süreci geçirdi, şu anda da devam ediyor. Zaten dört kamp görecek. Trabzon'da yapılacak Avrupa şampiyonasında Beren Su Acar'dan altın madalya bekliyoruz. Olmaması için de bir sebep yok, çalışmalarını çok güzel bir şekilde yapıyor."

Antrenör Batuhan Yeniyol da Beren Su Acar ile bu yıl hem Ordu'yu hem de Türkiye'yi gururla temsil etmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beren Su Acar Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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