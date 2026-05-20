Berfin Kabak\'dan Altın Madalya

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli boksör Berfin Kabak, Sırbistan'da düzenlenen uluslararası organizasyonda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil eden başarılı sporcu, 65 kilogram kategorisinde ringe çıktı. Rakiplerini geride bırakan Berfin Kabak, altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA
