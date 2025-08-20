Berfu Cengiz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinin ilk turunda Çinli Wei Sijia'ya 2-0 yenilerek elendi.
New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 504. basamağındaki Berfu ile klasmanın 189 numarası Wei karşılaştı.
Korttan 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan 25 yaşındaki Berfu, organizasyona veda etti.
Son Dakika › Spor › Berfu Cengiz ABD Açık'ta Elendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?