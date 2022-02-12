Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Burak Kuş (xx), Mustafa Akpınar (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (x) - Deniz (x), İlyas (x), Polat (xx), Tevfik (x) (Dk.82 Kerim), Murat (x) (Dk. 66 Yusuf), Hamit (x) (Dk.82 Celil), Burak (xx), Mert (x) (Dk. 46 Batuhan x), Yunus (x), Veysel (xx)ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Kıvanç (xxx) - Utku (xx), Fuat (xxx), Mücahit (xx), Osman (xxx) (Dk. 87 Mert Çölgeçen), Mert Caymaz (xx), Mithat (xxx) (Dk.70 Samet), Tolga (xxx), Furkan (xxx), Sefa (xxx) (Dk.87 Siraç), Tarık (xx) (Dk.60 Enes)GOLLER: Dk.53 Polat ( Bergama Belediyespor ) - Dk.9 Mert Caymaz, Dk.34 Sefa (Arnavutköy Belediyespor)SARI KARTLAR: Mithat, Utku, Mert Caymaz, Mert Çölgeçen (Arnavutköy Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde Play-Off potasında yer alan Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Arnavutköy Belediyespor 9'uncu dakikada Mert Caymaz ile öne geçti: 0-1. Konuk takım, 34'üncü dakikada Sefa ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. Bergama Belediyespor, 53'üncü dakikada Polat'ın golüyle umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.

- İzmir