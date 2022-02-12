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Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2 - Son Dakika

Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

12.02.2022 16:57
Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Burak Kuş (xx), Mustafa Akpınar (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (x) - Deniz (x), İlyas (x), Polat (xx), Tevfik (x) (Dk.82 Kerim), Murat (x) (Dk. 66 Yusuf), Hamit (x) (Dk.82 Celil), Burak (xx), Mert (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Doğanay (xx), Burak Kuş (xx), Mustafa Akpınar (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Eren (x) - Deniz (x), İlyas (x), Polat (xx), Tevfik (x) (Dk.82 Kerim), Murat (x) (Dk. 66 Yusuf), Hamit (x) (Dk.82 Celil), Burak (xx), Mert (x) (Dk. 46 Batuhan x), Yunus (x), Veysel (xx)ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Kıvanç (xxx) - Utku (xx), Fuat (xxx), Mücahit (xx), Osman (xxx) (Dk. 87 Mert Çölgeçen), Mert Caymaz (xx), Mithat (xxx) (Dk.70 Samet), Tolga (xxx), Furkan (xxx), Sefa (xxx) (Dk.87 Siraç), Tarık (xx) (Dk.60 Enes)GOLLER: Dk.53 Polat (Bergama Belediyespor) - Dk.9 Mert Caymaz, Dk.34 Sefa (Arnavutköy Belediyespor)SARI KARTLAR: Mithat, Utku, Mert Caymaz, Mert Çölgeçen (Arnavutköy Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, evinde Play-Off potasında yer alan Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Arnavutköy Belediyespor 9'uncu dakikada Mert Caymaz ile öne geçti: 0-1. Konuk takım, 34'üncü dakikada Sefa ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 galip tamamladı. Bergama Belediyespor, 53'üncü dakikada Polat'ın golüyle umutlansa da sahadan puansız ayrıldı.


- İzmir
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Mustafa Kemal Atatürk, Bergama Belediyespor, Mustafa Akpınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bergama Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2 - Son Dakika
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