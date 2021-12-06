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Bergama Belediyespor'da büyük sevinç - Son Dakika

Bergama Belediyespor'da büyük sevinç

06.12.2021 13:47
Bergama Belediyespor'da büyük sevinç

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Sancaktepe FK'yı 6-1 gibi farklı skorla yenen Bergama Belediyespor, aylar sonra düşme hattından çıkmanın sevincini yaşıyor. Ligde sezonun ilk maçında galip geldikten sonra 9 maç üst üste kazanamayan Bergama, 5'inci haftada girdiği düşme hattından yeni kurtulabildi. Teknik direktörlük görevine Halim Karaköse'nin gelmesiyle silkinen kırmızı-lacivertli ekip, Sancaktepe galibiyetiyle 15 puana ulaşıp 11 hafta sonra düşme hattından çıktı.


Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor'da büyük sevinç - Son Dakika Spor


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