Berkay Besler ve Gabriele Piana GT4 Avrupa Serisi'nde birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Berkay Besler ve Gabriele Piana GT4 Avrupa Serisi'nde birinci oldu

Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci olarak, İstiklal Marşı'nı dinletti. İlk yarışta 19. sıradan başlayan ikili, damalı bayrağı birinci sırada geçti. İkinci yarışta ise 16. sıradan başlayan Besler ve Piana, üçüncü olarak podyum sevinci yaşadı. Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise ikinci gün 8. sırada finiş görerek önemli puanlar kazandı.

23.07.2024 20:33
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Otomobil sporlarında Berkay Besler-Gabriele Piana ikilisi, Almanya'da düzenlenen GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında birinci olarak, İstiklal Marşı'nı dinletti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, Hockenheim Pisti'nde koşulan GT4 Avrupa Serisi 4. ayağında 19. sırada başladıkları ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Podyumda Türk bayrağını göndere çektiren ekip, Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

Besler-Piana ikilisi, 16. sırada başladıkları ikinci yarışta ise yine başarılı bir performansla üçüncü olarak bir kez daha podyum sevinci yaşadı.

İlk yarışı tamamlayamayan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, ikinci gün 8. sırada finiş görerek önemli puanlar kazandı. Ayrıca Pedro Ebrahim, Rookie Cup birinciliğinin sahibi oldu.

Kaynak: AA

Borusan Otomotiv, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkay Besler ve Gabriele Piana GT4 Avrupa Serisi'nde birinci oldu - Son Dakika

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