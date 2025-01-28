Berrak Bekçi'nin Balkan Hedefi - Son Dakika
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Spor

Berrak Bekçi'nin Balkan Hedefi

Berrak Bekçi\'nin Balkan Hedefi

14 madalya kazanan Berrak Bekçi, judoda Balkan şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

28.01.2025 13:18
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Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 3,5 yıl önce judoya başlayan Bekçi, katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası müsabakalarda 7 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Geçen yıl Yunanistan'da düzenlenen uluslararası judo turnuvasında altın madalya kazanan Bekçi, çok çalışarak Balkan şampiyonu olmayı hedefliyor.

Bekçi, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini ve antrenmanlara zevkle geldiğini söyledi.

Katıldığı her turnuvada ayrı bir heyecan duyduğunu aktaran Bekçi, "Her turnuva farklı bir heyecan yaratıyor. Bu yıl hedefim derecelerime Balkan şampiyonluğunu eklemek. En büyük hayalim olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olmak. Dünyada adımı duyurmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Mehmet Ataklı ise Bekçi ile birlikte önemli başarılara imza attıklarını dile getirdi.

Bekçi'nin küçük yaşına rağmen başarılı bir sporcu olduğunu anlatan Ataklı, "Berrak başarılı bir sporcu. Çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz yine Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak ardından milli takımla Balkan Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda derece elde etmek olacak." diye konuştu.

Ataklı, Bekçi'nin olimpiyat madalyası hayalinin mutlaka gerçekleşeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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