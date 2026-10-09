Beşiktaş, 11 Ekim'de Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdü

Beşiktaş, 11 Ekim'de Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam etti. Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanın ardından siyah-beyazlılar yarın yeniden idmana çıkacak.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve tam saha taktik organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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