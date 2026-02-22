Beşiktaş 12. Maçında Galip

Beşiktaş, Göztepe karşısında elde ettiği galibiyetle Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında mücadele ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılarda, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maç oldu. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile de berabere kaldı.
Beşiktaş, bu karşılaşmayla ayrıca Göztepe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.
Kartal, ligde gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. - İSTANBUL
