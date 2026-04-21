Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma ve pas organizasyonuyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
