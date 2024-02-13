Beşiktaş, Ali Mohamed Al Musrati\'nin bonservisini aldı

Spor

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.