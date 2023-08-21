Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor - Son Dakika

Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor

Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro\'nun kararını bekliyor
Son Güncelleme: 21.08.2023 20:58

Beşiktaş, eski oyuncusu Anderson Talisca için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Al Nassr, transfer kararını teknik direktör Luis Castro'ya bıraktı. Castro'nun Talisca ile ilgili kararı için süre istediği belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi, transfer için son kararı Portekizli teknik adam Luis Castro'ya bıraktı.

KARARI CASTRO VERECEK

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, eski yıldızı için Al Nassr'a teklifini sundu. Al Nassr'ın ise Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine yanıt vermediği ve 29 yaşındaki futbolcu için kararı teknik direktör Luis Castro'ya bıraktığı kaydedildi.

AYRILIĞI ZOR

Castro'nun Talisca ile ilgili kararı için yönetimden süre istediği ifade edildi. Al Nassr'da şu anda Talisca için bir alternatif olmadığı, bu nedenle ayrılığın zor bir karar olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş, Anderson Talisca Transferi İçin Luis Castro'nun Kararını Bekliyor!

Anderson Talisca, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
20:58 20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı
20:58 Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor
20:56 20 kişinin saldırısına uğrayan doktor yaşadığı dehşeti anlattı: 'Damar yolu açamayan doktor ve hemşireler bunlardır' diyerek saldırdılar
20:54 Bomba iddia! Beşiktaş, Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor
20:36 3'te 3 yaptık! Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor
20:32 Gruptan çıkmayı garantiledik! Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor
20:31 Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor
20:28 Hawaii'deki orman yangınlarında 850 kişiden haber alınamıyor
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 21:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro'nun kararını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement