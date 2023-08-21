Beşiktaş, Anderson Talisca için Luis Castro\'nun kararını bekliyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Anderson Talisca için Al Nassr'a resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi, transfer için son kararı Portekizli teknik adam Luis Castro'ya bıraktı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş, eski yıldızı için Al Nassr'a teklifini sundu. Al Nassr'ın ise Beşiktaş'tan gelen transfer teklifine yanıt vermediği ve 29 yaşındaki futbolcu için kararı teknik direktör Luis Castro'ya bıraktığı kaydedildi.
Castro'nun Talisca ile ilgili kararı için yönetimden süre istediği ifade edildi. Al Nassr'da şu anda Talisca için bir alternatif olmadığı, bu nedenle ayrılığın zor bir karar olduğu öne sürüldü.
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