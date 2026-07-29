Beşiktaş, Avrupa'da 260. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Danimarka'da Midtjylland ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesini verecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 259 maçtan 98'ini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine kaybetti.

Avrupa arenasında 349 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 395 golün ise filelerine gitmesini engelleyemedi.

Siyah-beyazlı ekip, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 134 58 25 51 210 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 259 98 50 111 349 395

Danimarka takımlarıyla ikinci randevu

Avrupa kupalarında 259 karşılaşmayı geride bırakan Beşiktaş, Danimarka temsilcisileriyle ikinci kez karşılaşacak.

Midtjylland ile geride kalan hafta mücadele eden ve sahadan 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, Danimarka takımlarıyla ilk kez karşılaşmıştı.

Beşiktaş, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında da iyi bir sonuç alarak turu geçmeyi hedefliyor.

"Kupa 2"de 135. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 134 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da ismi UEFA Avrupa Ligi olan organizasyonda 58 galibiyet aldı. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 51 maçta mağlup oldu.

Söz konusu organizasyonda 210 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla "Kupa 2"deki 135. mücadelesini verecek.

Deplasman karnesi

Beşiktaş, Midtjylland ile yapacağı rövanş maçıyla Avrupa kupalarında deplasmanda 130. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa kupalarında dış sahada bugüne dek 129 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 33'ünde galip geldi, 24'ünde berabere kaldı, 72 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 148 kez havalandırırken, kalesinde ise 245 gol gördü.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyeti B36 Torshavn'a karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yendi.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla kaybetti.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa kupalarında en golcü isim Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanına yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu sahip.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nın 3, Semih Kılıçsoy'un 2 ve kaptan Orkun Kökçü'nün 1 golü bulunuyor.