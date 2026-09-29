Beşiktaş Başkanı Adalı, 4 Ekim'deki seçimli genel kurul için aday listesini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Adalı, 4 Ekim'deki seçimli genel kurul için aday listesini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi netleşti. Adalı, listeyi Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yönetim kurulu için oluşturduğu aday liste belli oldu.
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Başkan Serdal Adalı, seçimin Beşiktaş camiası için hayırlı olması temennisinde bulunarak yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:
Başkan
Serdal Adalı
Asıl üyeler
Murat Kılıç
Uğur Fora
Leman Özgür Rodoplu
Mithat Görkem Aksoy
Aykan Aydın
Mete Düren
Orhan Özalp
Özkan Arseven
Mehmet Sarımermer
Arslan Küçükemre
Yedek üyeler
Toygun Batallı
Üzeyir Engin
Cengiz Sarıkaya
İpek Gençer Yağcı
Ziya Fırat Gültekin
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