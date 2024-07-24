Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmedi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmedi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmemesiyle ilgili tek sebebinin siyah-beyazlı kulüp olduğunu belirterek, Beşiktaş'a duyulan güvenin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Arat, Beşiktaş'ta yapacakları işler ve önemli hedeflerinin olduğunu söyledi ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi. Ayrıca, Kulüpler Birliği'nin Türk futbolunun meselelerini çözmek için çalışacaklarına inandığını ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.

24.07.2024 17:38
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmemesiyle ilgili tek sebebinin siyah-beyazlı kulüp olduğunu belirterek, "Daha önce de söyledim, camiama sözüm var. Şu an tek önceliğim Beşiktaş. Tüm başkanlar, çok büyük bir teveccüh gösterdi. Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık seçimi toplantısının ardından Beşiktaş Başkanı Hasat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı adaylığını kabul etmemesine açıklık getiren Başkan Arat, "Tek sebep Beşiktaş. Daha önce de söyledim, camiama sözüm var. Şu an tek önceliğim Beşiktaş. Tüm başkanlar, çok büyük bir teveccüh gösterdi. Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün burada bir kez daha Beşiktaş camiasına gösterilen bu güvenden dolayı ziyadesiyle çok memnun olduğumu camiam adına ifade etmek isterim. Ben bu görevden affımı istedim. Çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önümüzde çok önemli hedeflerimiz var. Ali Bey de bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Her konuda onlara yardımcı olacağız. Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde, Türk futbolunun meselelerini yoğun bir şekilde çözüm bulmak için çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonumuzun önemli işlere imza atacağına inanıyorum. Zorluklar var önümüzde ama yeni federasyonumuz ve kurulları, Kulüpler Birliği iyi işler yapacaktır. Beşiktaşlılar, Beşiktaş ile gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil, camiamadır. Beşiktaş her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkan adaylığını kabul etmedi - Son Dakika

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