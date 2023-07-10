Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine Dusan Tadic'i aldı. Siyah-beyazlılar, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanan Sırp futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.
Ajax ile 2024 yılında bitecek sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Tadic, Beşiktaş yolcusu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Sırp 10 numaraya 2+1 yıllık sözleşmeyle ilk teklifini yaptı.
Dusan Tadic, geçtiğimiz aylarda Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile yaşadık tartışmayla gündeme gelmişti. Sırp futbolcu, oruç tutan Kökçü'ye eliyle "Yemek ye"işareti yapmıştı. Bu hareket büyük tepki çekerken daha sonra iki taraf da iddiaları yalanladı. Tadic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü'ye oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu yere düşürdükten sonra çimlerin tadının nasıl olduğunu sordum ve daha fazla spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı - Son Dakika