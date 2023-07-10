Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı

Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı

10.07.2023 12:49

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken Ajax'tan ayrılmaya hazırlanan Dusan Tadic'e 2+1 yıllık sözleşme teklif etti. Tadic'in Orkun Kökçü ile yaşadığı tartışma da gündeme gelmişti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine Dusan Tadic'i aldı. Siyah-beyazlılar, Ajax'tan ayrılmaya hazırlanan Sırp futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Ajax ile 2024 yılında bitecek sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Tadic, Beşiktaş yolcusu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki Sırp 10 numaraya 2+1 yıllık sözleşmeyle ilk teklifini yaptı.

ORUÇLA DALGA GEÇTİ İDDİASI

Dusan Tadic, geçtiğimiz aylarda Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile yaşadık tartışmayla gündeme gelmişti. Sırp futbolcu, oruç tutan Kökçü'ye eliyle "Yemek ye"işareti yapmıştı. Bu hareket büyük tepki çekerken daha sonra iki taraf da iddiaları yalanladı. Tadic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü'ye oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu yere düşürdükten sonra çimlerin tadının nasıl olduğunu sordum ve daha fazla spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

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