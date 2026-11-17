Beşiktaş erkek basketbol takımı 2026-2027 sezonu sonuna dek Fuzul adını taşıyacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu için Fuzul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli anlaşma sağladı. Anlaşma kapsamında siyah-beyazlı takım sezon sonuna dek Beşiktaş Fuzul adıyla anılacak.
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda Fuzul ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sponsorluk anlaşması 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.
Beşiktaş erkek basketbol takımı, sezon sonuna dek Beşiktaş Fuzul olarak anılacak.
Kaynak: AA
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