Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda Fuzul ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sponsorluk anlaşması 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.

Beşiktaş erkek basketbol takımı, sezon sonuna dek Beşiktaş Fuzul olarak anılacak.