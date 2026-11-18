Beşiktaş, erteleme maçında deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'nda ilk yarıyı 17-11 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 39-27 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 17-11 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, müsabakayı 39-27 kazandı.
Kaynak: AA
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