Beşiktaş, EuroLeague'de yarın 5. sıradaki Real Madrid'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, EuroLeague'in 12. haftasında yarın saat 20.00'de Real Madrid'i konuk edecek. 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 13. sıradaki siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sıradaki İspanya temsilcisini ağırlayacak.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.
İspanya ekibi ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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