Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında penaltı kaçırdı - Son Dakika
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Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında penaltı kaçırdı

Son Güncelleme: 14.08.2023 22:29

Süper Lig devi Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Ancak Aboubakar, bu penaltıyı kaçırdı. Kamerunlu golcü, daha önce Süper Lig'de kullandığı 6 penaltıyı da gole çevirmişti.

Süper Lig devi Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçta 47. dakikada penaltı kazandı. Aboubakar, bu penaltıyı kaçırdı.

KENDİ ALDI KENDİ KAÇIRDI

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

PASİF BİR VURUŞ YAPTI

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

İşte Aboubakar'a tepkilerden bazıları;

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Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında penaltı kaçırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçında penaltı kaçırdı - Son Dakika
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