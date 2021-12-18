Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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