Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu

08.05.2022 19:52
Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu

Büyük bir çekişmenin yaşandığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertlilerin savunmacısı Filip Novak damga vurdu. Takımını öne geçiren golü atan oyuncu aynı zamanda Beşiktaş lehine de 2 penaltıya sebebiyet verdi.

Süper Lig'de sezonun son derbisi nefes kesiyor. Temponun bir an olsun düşmediği mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldızı Novak'ın yaptıkları dikkat çekti.

NOVAK SKORA ETKİ EDEN HER AKSİYONUN İÇİNDE

Filip Novak henüz 6. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Çekyalı futbolcu bu golden sadece 1 dakika sonra ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti ve penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Batshuayi bu penaltıyı gole çevirmedi. Savunmada yaptığı hatalar dikkat çeken Novak bu kez 26. dakikada yeniden sahneye çıktı. Bu kez Kenan Karaman'ı ceza sahası içerisinde düşüren Çekyalı futbolcu, 2. kez penaltıya sebebiyet verdi. Bu penaltıyı gole çeviren Ghezzal, takımına 1-1'lik eşitliği getirengolü kaydetti.

Sen neler yapıyorsun Novak! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kaderini tek başına değiştirdi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Filip Novak bu performansı sonrası sosyal medyada da gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları yorumlarda, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen Kim-Min-Jae'nin yokluğunu hissettiklerini belirtti.

Sen neler yapıyorsun Novak! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kaderini tek başına değiştirdi
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı) Ghezzal topu kaptı, penaltıyı attı Ghezzal topu kaptı, penaltıyı attı

Spor Toto Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement