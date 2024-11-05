Salon: Ergo Arena
Hakemler: Jurgis Laurinavicius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Aare Halliko (Estonya)
Trefl Sopot: Best 12, Witlinski 11, Zyskowski 6, Phillip 7, Schenk 6, Jankowski, McGowens 15, Weathers 6, Van Vliet 16
Beşiktaş Fibabanka: Allman 7, Mathews 21, Needham 7, Sleva 11, Kerem Konan 5, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 19, Morgan 11, Martin 7, Terry 8
1. Periyot: 25-32
Devre: 51-57
3. Periyot: 74-81
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. haftasında Polonya'nın Trefl Sopot takımını deplasmanda 100-79 yendi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka'dan Dominant Galibiyet - Son Dakika
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