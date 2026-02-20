Beşiktaş GAİN Finale Yükseldi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Beşiktaş GAİN: Dotson 11, Mathews 12, Yiğit Arslan 8, Morgan 10, Kamagate 10, Sertaç Şanlı 18, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 9, Thomas 4, Vitto Brown 7

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Loyd 13, Dozier 24, Ercan Osmani 14, Poirier 7, Şehmus Hazer 3, Lee 4, Swider 10, Erkan Yılmaz 3, Jones 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 53-39

3. Periyot: 71-69

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom müsabakasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

Morgan'ın üç sayılık basketleriyle maça başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Anadolu Efes'in pota altından ürettiği basketlere dış atışlarla karşılık vermeyi sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğini ikinci periyotta artıran Beşiktaş, pota altından skor üretti. Sertaç Şanlı ile peş peşe sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, 16. dakikayı 39-31 önde bitirdi. Anadolu Efes, Beşiktaş'a savunmada karşılık vermekte zorlanırken siyah-beyazlılar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketleriyle hücumda temposunu artırdı. Beşiktaş, savunmada hiçbir varlık gösteremeyen rakibi karşısında soyunma odasına 14 sayılık avantajla 53-39 üstün girdi.

Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle, 24. dakikada önce farkı 5 sayıya düşürdü: 58-53. Beşiktaş, rakibini bu çeyrekte savunmada durduramadı. Hücumda temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Ercan Osmani'nin pota altından attığı basketle 27. dakikada öne geçti: 62-63. Bu periyotta kalan sürede skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Beşiktaş, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği Sertaç Şanlı'nın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle 71-69 önde kapattı.

Son çeyrek başabaş bir oyuna sahne oldu. Periyodun ilk bölümü, Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilirken Beşiktaş, 36. dakikada eşitliği yakaladı: 78-78. Bu çeyrekte de skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken son bölümde Mathews ve Sertaç Şanlı ile kritik üç sayılık basketler üreten siyah-beyazlılar, maçı 91-82 kazanarak finale çıktı.

Beşiktaş, bu galibiyetle geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.