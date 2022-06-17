Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

17.06.2022 20:35

- Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Gedson Fernandes transferini de açıkladı.

- Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Gedson Fernandes transferini de açıkladı.

Siyah-beyazlılar Faslı orta saha oyuncusu Romain Saiss'in ardından Gedson Fernandes transferini de duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fernandes'in haftaya İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 11 maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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