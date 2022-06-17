Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuyla ilgili bir yorum da Bakan Nebati'den geldi

Siyah-beyazlılar Faslı orta saha oyuncusu Romain Saiss'in ardından Gedson Fernandes transferini de duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fernandes'in haftaya İstanbul 'da olacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.