Beşiktaş genel kurulunda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi, bütçe oylanacak - Son Dakika
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Beşiktaş genel kurulunda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi, bütçe oylanacak

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Beşiktaş genel kurulunda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi, bütçe oylanacak
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Beşiktaş Kulübünün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi; yönetimin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ibraya sunulacak, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 konsolide bütçesi oylanacak.

Beşiktaş Kulübünün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu başladı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.

İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunacak.

Genel kurulda Beşiktaş Kulübü yönetiminin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden ibraya sunulurken 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de görüşülüp oylanacak.

Kaynak: AA
BeşiktaşEkonomiSporSon Dakika

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