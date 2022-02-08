Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saat sürdü.
İdmanın ilk bölümünde salonda çalışan siyah-beyazlılar, sahada ise çeşitli pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi.
Antrenman, dört takım halinde dar alanda oynanan çift kale turnuva maçlarıyla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Öte yandan, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Kaynak: AA
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