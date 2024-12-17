Beşiktaş Hapoel Shlomo ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile deplasmanda karşılaşacak.
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Samokov Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 3. sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise 5. basamakta yer aldı.
İki takım arasında organizasyonun 3. haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Shlomo'ya 101-87 mağlup olmuştu.
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