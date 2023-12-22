 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla idmana başladı. İdman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
22.12.2023 - 16:35,
Abone Ol

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı'nın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve pas ve çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, Beşiktaş, Antrenman, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız

Son Dakika
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 17:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement