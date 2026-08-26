Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi Beşiktaş oldu
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek şampiyon oldu. Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic seçildi.
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek şampiyon oldu.
Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Beşiktaş, deplasmanda ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 19-17 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, mücadeleden 38-32 galip ayrılarak kupayı aldı. Maçın ardından düzenlenen törenle kupa Beşiktaş'a verildi. Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic seçilirken Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi'den aldı.
Beşiktaş: Bogdan 11, Erwin 5, Egehan 4, Eyüp 4, Ismael 4, Sadık 3, Pavlovic 3, Harun 2, Batu 1, Alperen 1
Nilüfer Belediyespor: Charalampos 7, Reza 6, Sesic 5, Onur 3, Mohamed 3, Barış 3, Mehmet 2, Tolga 1, Ömür 1, Emre 1
Kırmızı Kart: Tolga (Nilüfer Belediyespor)
Son Dakika › Spor › Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi Beşiktaş oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?