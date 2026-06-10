Beşiktaş Hentbol'da Yıldız Ayrılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş Hentbol'da Yıldız Ayrılığı

10.06.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Joan Amigo Boada ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başarılar dilendi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, oyunculardan Joan Amigo Boada ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Hentbol Takımımızda 2023-2024 sezonu başından itibaren oyuncu olarak formamızı terleten Joan Amigo Boada ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Joan Amigo Boada'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hentbol'da Yıldız Ayrılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: İran savaşı nedeniyle destek tutarlarımızı artırıyoruz
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:04:03. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Hentbol'da Yıldız Ayrılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.