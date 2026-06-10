Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, oyunculardan Joan Amigo Boada ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş Hentbol Takımımızda 2023-2024 sezonu başından itibaren oyuncu olarak formamızı terleten Joan Amigo Boada ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Joan Amigo Boada'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Hentbol'da Yıldız Ayrılığı - Son Dakika
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