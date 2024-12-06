Beşiktaş Hentbol, Runar ile eşleşti

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla eşleşti.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turu kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.
Beşiktaş, bu turda Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla eşleşti.
Eşleşmede ilk maç 15-16 Şubat 2025'te, rövanşı ise 22-23 Şubat 2025'te oynanacak.
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