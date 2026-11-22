Beşiktaş, Hentbol Süper Lig'de Spor Toto'yu 42-25 yenerek 10. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Spor Toto'yu 42-25 yendi. Serdar Seymen Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 21-10 önde kapatan siyah-beyazlılar, ligde yenilgisiz liderliğini koruyarak 10. galibiyetine ulaştı; Spor Toto ise haftayı 3. sırada bitirdi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Spor Toto'yu 42-25 mağlup etti.
Serdar Seymen Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 21-10 üstünlükle tamamlayan Beşiktaş, maçtan 42-25 galip ayrıldı.
Ligde yenilgisiz lider olan ve 1 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini elde etti. 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Spor Toto ise haftayı 3. basamakta noktaladı.
Kaynak: AA
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