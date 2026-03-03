Beşiktaş'ın 123. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Beşiktaş'ın 123. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

03.03.2026 22:31
BEŞİKTAŞ Kulübü'nün 123'üncü kuruluş yıl dönümü, Beşiktaş sahilinde coşkuyla kutlandı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nün 123'üncü kuruluş yıl dönümü, Beşiktaş sahilinde coşkuyla kutlandı. Barbaros Meydanı'ndaki iftar programının ardından Beşiktaş sahillinde gerçekleştirilen etkinliğe; başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Siyah-beyazlı kulübün kurucularının dualarla anılmasıyla başlayan etkinlik, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yakılan meşaleler ve havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bu organizasyon bizim için farklı güzellikler barındırıyor. Bu güzel akşamda bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla iftar sofrasında beraberiz. Beşiktaş'ı o kadar samimi, o kadar yürekten yaşıyoruz ki, bugün iftar saati bile 19.03'ü gösteriyor. Ayrıca bugün, büyük Beşiktaş'ımızın 123'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ne mutlu bize ki, Türk sporunun öncü spor kulübü Beşiktaş'ın taraftarıyız. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için Samsun'a çıkarken ailesini emanet ettiği, Balkan Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu birliklerinde şehitler vermiş, göğsünde ay yıldızlı armasıyla milli takımımızı temsil etmiş tek kulüp olan Beşiktaş'ımızın neferi olmaktan gurur duyuyoruz. 123 yıllık şanlı tarihimizin 44 yılına eşlik etmiş bir Beşiktaş Çarşısı var. Yıllardır Beşiktaş'a verdiğiniz desteğin yanında tribün gösterileriniz ve sosyal sorumluluk projelerinizle Beşiktaş kültürüne katkıda bulundunuz. Taraftarlık kavramına başka bir boyut getirdiniz" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'TA UZUN ZAMAN SONRA İLK DEFA BİR HUZUR, İSTİKRAR, GÜVEN ORTAMI HAKİM'

Siyah-beyazlı ekipte son zamanlarda bir güven ortamı oluştuğuna dikkat çeken Adalı, "Beşiktaş'ta uzun zaman sonra ilk defa bir huzur, istikrar, güven ortamı hakim. Son dönemlerde yaptığımız birlik beraberlik çağrıları, olumlu hamleler, kurduğumuz sistem bu güven ortamının en önemli sebebi. Bu birlik beraberliğin en büyük göstergesi de birlikte gittiğimiz Kocaeli deplasmanıdır. Bu deplasman öyle bir kereliğine, gösteriş olsun diye yapılmadı. Biz sizinle, Beşiktaş için her zaman her yerde beraberiz. Deplasmana da gideceğiz, amatör branşlarda da birlikte olacağız, günü geldiğinde inşallah şampiyonluk şarkıları da söyleyeceğiz. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bizler, kendini Kaf Dağı'nın ardında görenlerden değiliz. Bugün Beşiktaş Başkanı olma şerefini yaşayan Serdal Adalı da yıllar önce Adana'dan İstanbul'a Beşiktaş maçına kaçan bir çocuktu. Geldiğimiz makam mevki ne olursa olsun o Beşiktaşlı çocuk özünü hiç kaybetmedi. Evlatlarım da torunum da bu tribünlerde sizlerle birlikte Beşiktaş'ı destekledi. Ömrümüzün son anına kadar da bu böyle olacak" şeklinde konuştu.

Uzun ve zorlu bir yolda olduklarına değinen Serdal Adalı, "Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş'a sarılacağız. Bu uzun yolda sizi stadımızda, deplasmanlarda, salonlarda, amatör branşlarda, Kartal yuvalarında görmek istiyorum" dedi.

Başkan Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Beşiktaş Bandosu bir gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

