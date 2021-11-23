Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı kart cezalısı Josef de Souza kadroda yer almadı.

Beşiktaş 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Hollanda 'nın Ajax takımı ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise