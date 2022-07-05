Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampa götürülecek 31 kişilik kadro şöyle:

Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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