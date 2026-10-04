Beşiktaş'ın genel kurulunda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı'yı TFF tebrik etti

Beşiktaş'ın genel kurulunda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı'yı TFF tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulunu tebrik etti. Federasyonun internet sitesindeki mesajda, yeni yönetim dönemlerinde başarı dilekleri paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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