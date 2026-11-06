Beşiktaş'ın hocası Alimpijevic, 83-67'lik Zalgiris yenilgisini kötü şutlara bağladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın hocası Alimpijevic, 83-67'lik Zalgiris yenilgisini kötü şutlara bağladı

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Basketbol Avrupa Ligi 10. haftasında Beşiktaş, Zalgiris'e sahasında 83-67 mağlup oldu. Alimpijevic, kötü şut ve yetersiz reaksiyonu yenilgiye gerekçe gösterirken Masiulis, savunmada Beşiktaş'ın üçlüklerini durdurmayı hedeflediklerini aktardı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 83-67 yenilen Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, kötü şut attıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Dusan Alimpijevic, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dış ve orta mesafede isabetler bulmakta zorlandıklarını aktaran Sırp başantrenör, "Bu gece kötü şut attık. Bu yüzdeyle oynarsak kazanamayız. Hücumda oyun akışımız istediğimiz gibi gitmedi. Normalde sahanın her iki tarafında da üretken olabiliyorduk ama bugün olmadı. Sonunda da kaybettik." dedi.

Rakipleri Zalgiris'in önemli bir takım olduğunu ifade eden Alimpijevic, "Zalgiris, bu takımı dörtlü finale kalmak için kurdu. Elindeki önemli oyuncuları tutarak, iyi kadro kurdular. Bir sonraki maçta değiştirecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım açık bir şekilde şut şansı buldu ama atamadık. Kimse bunu bilerek yapmadı ama sonuç olarak kaybettik." diye konuştu.

Sırp başantrenör, geriye düştükleri zaman daha iyi reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Guard oyuncularımızın ritmine çok bağlıyız. Daha iyi reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İyi bir efor göstermedik. Şut kaçırdığımız zaman defansa en iyi şekilde dönmeliyiz. 20 sayı geriye düştüğümüzde taraftarımızın sustuğunu duymadım. Onlar bu şekildeyken biz nasıl böyle oynarız? Bazı şeyler yolunda gitmese de vermemiz gereken reaksiyon bu değil."

Yeni transfer Lonnie Walker'ın performansına da değinen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Walker, daha tam hazır değil. Basketbolcular da insan. Takıma adapte olmaları gerekebiliyor. Beşiktaş da sadece 1 oyuncudan ibaret değil. Walker da ağrısına rağmen bugün bizimleydi. İleride daha iyi olacağına inanıyorum." yorumunu yaptı.

Zalgiris cephesi

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis, maçta planlarının Beşiktaş'ın üçlüklerini durdurmak olduğunu dile getirdi.

Oyuncuları ve taraftarı tebrik ederek sözlerine başlayan Masiulis, "Maçın anahtarı savunmadaydı. Bu kadar yetenekli bir takımı sahasında 67 sayıda tutmak önemliydi. Planımız, rakibin üçlüklerini durdurmaktı. Beşiktaş, yetenekli oyunculara sahip bir takım. Biz de buna konsantre olduk ve iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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