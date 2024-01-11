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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'i yendi - Son Dakika
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'i yendi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 83-74 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket\'i yendi
11.01.2024 - 21:35,  Güncelleme: 21:35
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Salon: Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Sandra Sanchez Gonzalez (İspanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Beşiktaş: Yueru Li 6, Evans 23, Lazic, Elif Bayram 15, Nogic 25, Krivacevic 14, Şuğranur Sönmez, Melek Uzunoğlu

Tango Bourges Basket: Duchet 9, Mann 12, Michel 3, Spanou 10, Steinberga 18, Alexander 8, Nacickaite 9, Astier 5

1. Periyot: 9-20

Devre: 32-44

3. Periyot: 57-63

Beş faulle çıkanlar: 37.06 Alexander (Tango Bourges Basket)

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 83-74 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA
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