Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket\'i yendi

Salon: Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Nikola Perlic (Hırvatistan), Sandra Sanchez Gonzalez (İspanya), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)
Beşiktaş: Yueru Li 6, Evans 23, Lazic, Elif Bayram 15, Nogic 25, Krivacevic 14, Şuğranur Sönmez, Melek Uzunoğlu
Tango Bourges Basket: Duchet 9, Mann 12, Michel 3, Spanou 10, Steinberga 18, Alexander 8, Nacickaite 9, Astier 5
1. Periyot: 9-20
Devre: 32-44
3. Periyot: 57-63
Beş faulle çıkanlar: 37.06 Alexander (Tango Bourges Basket)
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini 83-74 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
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