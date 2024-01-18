Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket\'e deplasmanda mağlup oldu

Salon: Prado
Hakemler: Sergio Manuel Rodriguez (İspanya), Nermin Hodzic (Bosna Hersek), Roberto Lucas Martinez (İspanya)
Tango Bourges Basket: Duchet 12, Michel 7, Spanou 22, Alexander 4, Nacickaite 16, Astier 2, Steinberga 10, Mann 6
Beşiktaş: Elif Bayram 9, Evans 31, Lazic 9, Nogic 15, Li 7, Krivacevic 4, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu
1. Periyot: 21-12
Devre: 37-35
3. Periyot: 55-57
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 79-76 mağlup oldu.
Eşleşmenin ilk maçını evinde 83-74 kazanan Beşiktaş, sayı averajıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.
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