 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'e deplasmanda mağlup oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine 79-76 mağlup oldu. Eşleşmenin ilk maçını kazanan Beşiktaş, sayı averajıyla çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket\'e deplasmanda mağlup oldu
18.01.2024 - 00:09,  Güncelleme: 00:10
Abone Ol

Salon: Prado

Hakemler: Sergio Manuel Rodriguez (İspanya), Nermin Hodzic (Bosna Hersek), Roberto Lucas Martinez (İspanya)

Tango Bourges Basket: Duchet 12, Michel 7, Spanou 22, Alexander 4, Nacickaite 16, Astier 2, Steinberga 10, Mann 6

Beşiktaş: Elif Bayram 9, Evans 31, Lazic 9, Nogic 15, Li 7, Krivacevic 4, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 21-12

Devre: 37-35

3. Periyot: 55-57

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 79-76 mağlup oldu.

Eşleşmenin ilk maçını evinde 83-74 kazanan Beşiktaş, sayı averajıyla rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

basketbol, Beşiktaş, İspanya, Fransa, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika


00:24
Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59
Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Son Dakika
00:24 Takviye yapılacak mevkiyi bizzat söyledi! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak transfer sözleri
22:59 Mardin'de cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 01:44:50. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket'e deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement