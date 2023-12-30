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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı ve sahada ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi. Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor
30.12.2023 - 14:03,
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde salondaki aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen ayak tenisi ve çeşitli oyunlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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