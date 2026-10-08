Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi Nevzat Demir\'de kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Kocaelispor maçı öncesi Nevzat Demir'de kondisyon ve taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'la oynayacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını Nevzat Demir'de sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetiminde basına kapalı antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldı; takım yarın 11.30'da yeniden idmana çıkacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: İHA
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