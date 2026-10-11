Beşiktaş Kocaelispor maçına 4 değişiklikle çıktı, Miretti ilk kez 11'de başladı - Son Dakika
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Beşiktaş Kocaelispor maçına 4 değişiklikle çıktı, Miretti ilk kez 11'de başladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti; Teknik Direktör Italiano, Amed Sportif Faaliyetler maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Juventus'tan kiralanan Fabio Miretti ilk kez 11'de başladı, karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'nın yerlerine Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Nübel'e veren Italiano, savunma dörtlüsünü Murillo, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Salih Özcan'dan vazgeçmeyen Italiano; hücum hattının sağında Cerny, ortasında Miretti ve Orkun Kökçü, solunda ise Trossard'ı görevlendirdi. Italiano'nun gol yollarındaki tercihi ise Dusan Vlahovic oldu.

MİRETTİ İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, ilk kez bir maçta 11'de görev aldı. Ligde Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan İtalyan orta saha, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tribünlerin tamamına yakın doldurdu. Öte yandan Kocaelispor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini alarak takımlarına destek oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Siyah-beyazlı ekibin, Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: DHA
KocaelisporJuventusBeşiktaşFutbolFabioSporSon Dakika

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