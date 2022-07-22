Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

22.07.2022 23:59
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Tam sahada oynanan taktik maçıyla devam eden antrenman, yan top çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek olan siyah-beyazlılar, akşam TSİ 20.00'de Estadi Olimpic Camilo Cano Stadı'nda Wolverhampton Wanderers ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, İspanya kampında çalışmalarını sürdürdü Beşiktaş, İspanya kampında çalışmalarını sürdürdü Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, İspanya kampında hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 23:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement