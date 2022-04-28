Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

28.04.2022 16:03
Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

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Cumartesi, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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