Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan Kulüpler Birliği, bugün yaptığı toplantıda "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş'tan alınan bu karara tepki geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"SADECE 6 HAFTALIK BİR SÜRECİ KAPSAMASINA ANLAM VEREMİYORUZ"

"Kulüpler Birliği'nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda "14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız" şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.

"KENDİMİZE HAS TUTUM VE TAVRIMIZLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."