Beşiktaş, Kulüpler Birliği'nin aldığı karara tepki gösterdi: Anlamsız ve gereksiz buluyoruz

Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanan Kulüpler Birliği, bugün yaptığı toplantıda "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı, ligin ilk yarısının sonuna kadar hakemlerle ilgili açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğine vardı" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş'tan alınan bu karara tepki geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Kulüpler Birliği'nin 24.11.2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda "14 kulüp anlaştık kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız" şeklinde aldıkları kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz.
Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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