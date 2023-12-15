Beşiktaş, Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Stat: Letzigrund

Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun

Gol: 36 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 9 Muleka (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. haftasında İsviçre temsilcisi Lugano karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından top kornere gitti.

16. dakikada Bislimi'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada Salih Uçan'ın cezası sahası dışından çektiği şut kaleci Saipi'den sekerek kornere çıktı.

33. dakikada Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.